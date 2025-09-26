Shane Larkin'den milli takım açıklaması!

Bu sezon 50. kuruluş yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2025–26 sezonuna EuroLeague Medya Günü ile başladı.
EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran A Milli Takım'ın yıldızları da medya gününde yer aldı.Shane Larkin, Şehmus Hazer ve Erkan Yılmaz Karar Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı sosyal medya mesajında Türk taraftarlara teşekkür eden Larkin'in mesaj veda olarak algılanmıştı. Sorularımızı yanıtlayan yıldız isim, A Milli Takım'a veda etmediğini ifade etti.
LARKIN: "A MİLLİ TAKIM'I BIRAKMADIM"
Larkin, "A Milli Takım'ı bırakmadım, açıklamam bir veda değil, Türk taraftarlara teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK BİR GURUR"
Bu sezon Anadolu Efes'in 50. yılı olmasını değerlendiren 32 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki bu 50 yıllık tarihin bir parçası olmak büyük bir gurur. Bu kulübün basketbola ne kadar adanmış olduğunu gösteriyor. Bu sezona yaraşır bir performans sergilemek istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Igor Kokoskov'un oyun stilini bildiğini belirten Larkin, "Kendisiyle yaz boyunca konuştum. Onun stilini bilen biriyim. Maç maç oyunumuzu farklılaştırmamız gerekiyor. Kendi performansımdan daha önemli olan şey maçı kazanmak." diye konuştu.
Son dönemde attığı sayılardan daha çok oyunu yönlendiren bir kimliğe bürünen Larkin, oyununun aslında değişmediğini belirterek "Açıkçası oyunumu değiştirdiğimi düşünmüyorum. Belli dönemlerde daha fazla sayı attığım için bu özelliğim göz ardı ediliyordu. Ama ben oyunun iki tarafını da gayet iyi oynuyorum.'' ifadelerini kullandı.
ERKAN YILMAZ: BİRBİRİMİZ İÇİN OYNADIK
A Milli Takım'ın bir diğer yıldızı Erkan Yılmaz ise yeni sezon öncesi Anadolu Efes taraftarından sabır istedi. A Milli Takım'ın başarısının en önemli nedenini de anlatan tecrübeli isim, "Milli Takım'daki başarının altında aile ortamı yatıyor. Ortam çok iyiydi. Hepimiz birbirimiz için oynadık. Hepimiz tek bir hedef için oynadık. Alperen ve birçok oyuncumuzun genç oluşuyla birlikte başarı çıtamız daha yukarısı olacaktır. Tüm turnuvalara katılacağımıza inanıyorum." dedi.
HAZER: AVRUPA'DA FARK YARATACAĞIZ
12 Dev Adam'la gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran isimlerden biri olan Şehmus Hazer de sorularımızı yanıtladı. EuroLeague'de şampiyon olmak istediklerini belirten Hazer, "Yeni bir takımız, yeni bir araya geldik. Birbirinden değerli ve kariyerli isimler var. Uyum sürecini kısa sürede bitireceğimizi düşünüyorum. Hepimizin hedefi aynı EuroLeague'de Türkiye'de şampiyon olmak. Umarım bu hedeflere sene sonunda ulaşırız." dedi.
Anadolu Efes'i tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkarmanın tek hedefleri olduğunu belirten 26 yaşındaki guard, "Anadolu Efes 2 sene üst üste EuroLeague'de şampiyon olmuş bir kulüp. Bazen Basketbolda birkaç sene kötü geçebiliyor. Efes'in her zaman hedefi Euroleague'de Final-Four ve şampiyonluk. Bu sene de yepyeni bir kadromuz var. Umarım tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkarız." ifadelerini kullandı.
Igor Kokoskov'un oyununa kolay uyum sağlayacaklarını düşünen Hazer, "Yeni hocamızın sistemi de bol bol koşmalı bir sistem olduğu için buna kolay uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Bu oyunla Avrupa basketbolunda fark yaratacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.