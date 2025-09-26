Shane Larkin'den milli takım açıklaması!

Bu sezon 50. kuruluş yılını kutlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2025–26 sezonuna EuroLeague Medya Günü ile başladı.



EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran A Milli Takım'ın yıldızları da medya gününde yer aldı.Shane Larkin, Şehmus Hazer ve Erkan Yılmaz Karar Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.



Geçtiğimiz günlerde yayınladığı sosyal medya mesajında Türk taraftarlara teşekkür eden Larkin'in mesaj veda olarak algılanmıştı. Sorularımızı yanıtlayan yıldız isim, A Milli Takım'a veda etmediğini ifade etti.



LARKIN: "A MİLLİ TAKIM'I BIRAKMADIM"

Bu sezon Anadolu Efes'in 50. yılı olmasını değerlendiren 32 yaşındaki basketbolcudedi.diye konuştu.Son dönemde attığı sayılardan daha çok oyunu yönlendiren bir kimliğe bürünen Larkin, oyununun aslında değişmediğini belirterekifadelerini kullandı.A Milli Takım'ın bir diğer yıldızı Erkan Yılmaz ise yeni sezon öncesi Anadolu Efes taraftarından sabır istedi. A Milli Takım'ın başarısının en önemli nedenini de anlatan tecrübeli isim,dedi.12 Dev Adam'la gösterdiği performansla turnuvaya damga vuran isimlerden biri olan Şehmus Hazer de sorularımızı yanıtladı. EuroLeague'de şampiyon olmak istediklerini belirten Hazer,dedi.Anadolu Efes'i tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkarmanın tek hedefleri olduğunu belirten 26 yaşındaki guard,ifadelerini kullandı.Igor Kokoskov'un oyununa kolay uyum sağlayacaklarını düşünen Hazer, "diye konuştu.