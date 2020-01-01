Sexton: "Bazı takımların playoff umutlarını kırmak istemiştik"

Cleveland Cavaliers guardı ve Cedi Osman'ın takım arkadaşı Collin Sexton, ekibin Orlando'ya davet alamamasından sonra, Cavaliers'ın sezonunun sona erme şekliyle ilgili hayal kırıklığından bahsetti.



Sexton, şu açıklamaları yaptı:



"Hiç hoşuma gitmedi... Sezonun sonunda bazı takımların playoff umutlarını mahvetmek, birkaç galibiyet almak ve sadece oynamak istiyormuşuz gibi hissediyorum. Biz playofflara kalamayacaktık, ama bu maçları oynamanın bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşünmüştüm."



Orlando'ya davet edilmeyen sekiz takımın, kadrolarını geliştirmeye devam etmek için kendi antrenmanlarını ve kamplarını düzenlemek istedikleri belirtilmişti.



