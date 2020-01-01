Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Sexton: "Bazı takımların playoff umutlarını kırmak istemiştik"

Cleveland Cavaliers guardı ve Cedi Osman'ın takım arkadaşı Collin Sexton, ekibin Orlando'ya davet alamamasından sonra, Cavaliers'ın sezonunun sona erme şekliyle ilgili hayal kırıklığından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers guardı ve Cedi Osman'ın takım arkadaşı Collin Sexton, ekibin Orlando'ya davet alamamasından sonra, Cavaliers'ın sezonunun sona erme şekliyle ilgili hayal kırıklığından bahsetti.

Sexton, şu açıklamaları yaptı:

"Hiç hoşuma gitmedi... Sezonun sonunda bazı takımların playoff umutlarını mahvetmek, birkaç galibiyet almak ve sadece oynamak istiyormuşuz gibi hissediyorum. Biz playofflara kalamayacaktık, ama bu maçları oynamanın bize kesinlikle yardımcı olabileceğini düşünmüştüm."

Orlando'ya davet edilmeyen sekiz takımın, kadrolarını geliştirmeye devam etmek için kendi antrenmanlarını ve kamplarını düzenlemek istedikleri belirtilmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal