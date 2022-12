Sevgi Evleri'nin İlayda'sı 'sert spor ragbi' ile hayata tutundu

Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nda kalan ve ragbi branşında milli formayı giymeyi başaran İlayda Atmaca, "Hiçbir şey imkansız değil." dedi.



Milli sporcu İlayda Atmaca ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Ragbi Antrenörü Ebru Güdek Danışmaz, AA muhabirine, dezavantajlı da olsa bireyin hayatını değiştirebileceğini, yaşamaya umutla devam edebileceğini ve öğrenerek hedeflerine ilerleyebileceğini anlattı.



Sevgi Evleri'ne gelen milli takım antrenörlerinin ragbi ile tanıştırdığı İlayda, "Denemek istedim. İlk antrenmanda çok kişiydik, sıkıcı geçti. Gün geçtikçe sayımız azaldı. Takım olunca gittikçe daha iyi öğrenmeye başladık. Öğrendikçe hoşuma gitti, daha çok öğrenme isteği geldi. Maç yaptıkça da maç yapasımız geldi." diye konuştu.



"Eskiden çok fazla hırçındım, şimdi artık o hırçınlık yok." diyen İlayda, ragbi oynadığında kendisini daha iyi hissettiğini ve kaçırdığında kötü olduğu antrenmanlara stajdan, işten koşarak gelip katıldığını ifade etti.



"Sert spor" ragbi



Üzücü hikayesini unutmasında ragbinin rolünün büyük olduğunu vurgulayan İlayda, bir şeyler başarmaya çalıştığını söyledi.



Ragbinin kendisini sakinleştirdiğini dile getiren İlayda, şöyle devam etti:



"Devam etmesem belki de daha kötü biriydim, kötü olacaktım. Ragbi beni sakinleştiriyor. Ebru Hocam'ız sağ olsun, her zaman her konuda yardım ediyor. Sert bir spor ve bunun için insanı rahatlıyor. Bir şeyler başarmaya çalışıyoruz ya, işte o biraz da olsun rahatlatıyor. Polonya'ya gittik. Hiçbir şey imkansız değil aslında. İsteyen istediği sporu yapar, çok isterse de milli takıma kadar gider."



İlk hedef üniversite



Hayata tutunmasını sağlayan ragbiye devam edeceğini aktaran İlayda'nın ilk hedefi Ankara Gazi Üniversitesi'nde okumak.



Yaşamaya dezavantajlı devam etmek zorunda kalanlara, "Her şeye rağmen bir şeyden tutunmak lazım. Ben mesela ragbiye tutundum. Onlar da tutunabilir." mesajını gönderen İlayda, "Mutluyum, gelecek için de umutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



Danışmaz: "Öfke kontrolünü ragbi ile dengeledik"



Ragbi antrenörü Ebru Güdek Danışmaz, İlayda'nın öfke kontrolü sıkıntısını agresif bir branş olan ragbiyle dengelediklerini ifade itti.



İlayda'nın hırslı, istediğini alabilecek potansiyelde bir oyuncu olduğunu, ayrıca karakter olarak da milli sporcuyu çok sevdiğini dile getiren Ebru Güdek Danışmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"İlayda'da öfke kontrolü sıkıntısını agresif bir branş olan ragbi ile dengeledik. Artık daha sakin ve hedefleri olan birisi. Kendisine milli takım, üniversite hayatı, meslek gibi hedefler belirleyip, yavaş yavaş onları gerçekleştirecek. Bir şeye tutunup, ondan devam etmek... Bir şeylere tutununca, yine bir şeylerin yeşerdiğini, filizlendiğini herkes görebilir. Sevgi, mutluluk... Ragbi bir takım sporu. Aynı duyguları yaşamak, beraber üzülüp beraber sevinmek gibi paylaşımları sağlıyor. Takımın parçası olmak, kendinden bir şeyler verip, yanındakinin de vermesini desteklemek insana farklı şeyler katıyor."





