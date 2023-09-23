Servet Çetin: ''Nasıl oynanacaksa öyle oynadık'

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Servet Çetin, mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını kaydetti.



Çok çekişmeli ve iyi bir müsabaka olduğuna vurgu yapan Çetin, "Zeminden kaynaklı bazı şeyleri yapamadık ama buna önlem almıştık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynadık. Maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar vardı ama kopartamadık. Son dakika topumuz direkten döndü. Pozisyon gol olsa farklı şeyler konuşacaktık. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu oyun anlayışına devam etmeleri gerektiğini dile getiren Çetin, "Oyuncu arkadaşlarımız bu sorumluluğu alsınlar, ilerleyen haftalarda karşılığını göreceğiz. Eksik oyuncularımız var. Transfer edilen ancak hazır olmayan oyuncular var. Onlar da gelince daha iyi olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



