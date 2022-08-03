Serkan Özbalta: 'Takımı en iyi yere getirmeye çalışacağım'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



İdmanda futbolcular, pas, çabukluk ve taktik çalışması yaptı.



Teknik direktör Özbalta, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son iki sezon başarılara imza atmış olan Hatayspor'da görev yapmaktan dolayı son derece huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.



Kendisini bu göreve layık gören Hatayspor yönetimine teşekkür eden Özbalta, "Hem ülke futbolu hem de takımımızı en iyi yere getirme adına çalışma içinde olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Özbalta, takımdaki yeni ve mevcut oyuncular arasındaki uyum için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.



Dünya Kupası'ndan dolayı lige erken başlamak zorunda kalan takımların tam anlamıyla hazırlanmadığını dile getiren Özbalta, "Takımın hazırlanması, yeni katılan oyuncularımızın hem arkadaşlarıyla kaynaşması hem şehre, tesise, evine, oynanacak oyuna motive olması açısından bir hafta bir haftadır. Bunu değerlendirmeye çalışacağız ama çok çok büyük bir avantaj mı? Hayır." diye konuştu.



Özbalta, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ince eleyip sık dokudukları bir süreç geçirdiklerini aktardı.



Erce: "Hatayspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz"



Transfer edilen kaleci Erce Kardeşler, Hatayspor'da çıkış yakalamak istediğini dile getirdi.



Hedefinin kulübüne para kazandırarak Avrupa'ya transfer yapmak olduğunu anlatan Kardeşler, "Yaşım biraz genç görünebilir ama futbolda asla yaş önemli değil. Sadece performans önemli. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadım, kupalar kazandım. Bunun vermiş olduğu bir hırs var. Hatayspor'da da kupalar kazanmak istiyorum. Takımın iki yıldır çok iyi bir performansı var. Hatayspor'u daha iyi yerlere getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Yeni transferlerden Kevin Varga ise Hatayspor'da forma giymenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. Varga, "Hatayspor gerçekten Türkiye'de adından söz ettiren bir takım. Hedeflerimiz var. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.





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