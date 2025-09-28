Serikspor ile Erzurumspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Serikspor sahasında Erzurumspor'u ağırladı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekip 39. dakikada sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Emrecan Terzi ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Erzurumspor 59. dakikada Giovanni Crociata ile maça eşitliği getirdi ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ligin sonraki haftasında Serikspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Vanspor ile karşılaşacak.