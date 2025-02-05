Serie A'da ayın golü Kenan Yıldız'dan!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Torino maçında attığı gol, Serie A'da ayın golü seçildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serie A'da ayın golü Kenan Yıldız'dan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 20:19
Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi.

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

- Milli takımlar hesabından tebrik

Öte yandan, A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabı da yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ı tebrik etti.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!"

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery