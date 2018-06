Serhat Ulueren: 'Bu Lens'ten bir cacık olmaz'

1 / 21 Derbide sahanın karıştığı anlar!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tansiyon bir saniye bile düşmedi. Tam 3 kırmızı kartın çıktığı gergin derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.Vatan Gazetesi yazarlarından Serhat Ulueren, maçın ardından özellikle Jeremain Lens'e dikkat çekti. Ulueren, Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Hollandalı için, "Beşiktaş Lens'in bonservisini alarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Bu Lens'ten bir cacık olmaz. Ona verilen ve verilecek paralara yazık" dedi.Her şeye rağmen böylesine bir derbi izlediğim için acayip keyif aldım. ÖzlemişimBu maç böyleyse 17 Nisan'daki rövanşı düşünemiyorum. Eyyam yapmama, popülist yaklaşmaya hiç gerek yok. Tek kelimeyle 'Özlemişim...' Kartları da,didişmeleri de, saha içinde adam kovalamacaları da, aptalca hataları da, çift haneli uzatmaları da özlemişim. Derbi dediğin de böyle olur.Bu defa her 2 tarafın başkanı ve yönetimi çok masum kaldı, ortamı hiç germediler. Kocaman ve Güneş arada bir yangına körükle gittiler ama asıl problem oyuncuların kafasındaydı. Heyecandan hop oturup hop kalktık, bazen soluksuz izledik derbiyi. Ve bazı kötü niyetli oyuncular maçı büyük kaos ve geriginliğe sürükledi.Mesela Volkan Demirel. Adam arıza doğmuş. Futboldan anlamayan çocuğa bile dünkü maçı seyrettirsen Volkan'ın atılacağını maçın başında söylerdi. Alper'in 44'te atılması dünyanın en saçma hareketi seçilebilir. Quaresma'nın atılması da çok sürpriz olmadı benim için. İlk yarıdaki lig maçında da zaten atılmıştı. Bu defa çok abarttı ve en az 4-5 maç ceza yer. Josef artistik şekilde kendini yere bıraktı ve Quaresma'yı bir güzel ağına düşürdü.Öncelikle Beşiktaş Lens'in bonservisini alarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Bu Lens'ten bir cacık olmaz. Ona verilen ve verilecek paralara yazık. Quaresma ilk 11'de başlasa yine yıldız olur, gol atar, attırır ve kırmızı görmezdi. Şenol Güneş hem Lens'in bonservisinin alınmasında, hem bu Hollandalı'ya görev vererek hem de Quaresma'yı yedek bırakıp sinirlendirerek çok kritik bir hata yaptı. Quaresma'nın kırmızı görmesinin baş sorumlusu Şenol Güneş'tir. Lens ilk yarı sonunda o kadar ağır ve bencilce hareket etti ki, adeta golü atmamak için her şeyi yaptı.Gökhan kötü, Caner etkisiz, Negredo gol dışında vasattı.Fenerbahçe daha iyi oynadı, çok koştular, galibiyeti hak ettiler. Alper ve Volkan kendini attırmak için olağanüstü çaba sarfermesiydi F.Bahçe kazanırdı.Evet gazeteler Volkan, Alper ve Quaresma'yı yerden yere vuracak, teknik adamları eleştirecek. Hakları da var. Ama ben her şeye rağmen böylesine bir derbi izlediğim için acayip keyif aldım ve 'Özlemişim' diyerek noktayı koyuyorum.