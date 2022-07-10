Sergiy Rebrov'dan Fenerbahçe - Kiev yorumu

Al Ain Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için değerlendirmelerde bulundu.



"FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"



Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen Rebrov, "Çok fazla değil ama yeteri kadar Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçı izledim" ifadelerini kullandı.



"SAVAŞ NEDENİYLE FAVORİ DEĞİL"



Sarı-lacivertlilerin güçlü bir takım söyleyen Ukraynalı teknik adam, "Fenerbahçe, kuradaki en güçlü takımdı. Ayrıca, teknik direktörleri büyük bir tecrübeye sahip. Fenerbahçe, teknik direktörü için her zaman kaliteli futbolcular transfer edebilir. Çok ilginç maç olacak. Takımların şansları eşit. Dinamo Kiev eğer potansiyelini gösterirse, o zaman tabii ki şanslar var. Ama savaş koşullarında Dinamo Kiev'i herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında favori olarak değerlendirmek zor" dedi.





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