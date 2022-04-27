Sergio Ramos: 'PSG'ye adapte olmakta zorlandım'

İspanyol savunmacı Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılığı ve Paris Saint-Germain'e transferi için açıklamalarda bulundu.



"İLK ZAMANLAR ZORLANDIM"



Real Madrid ile geçen sezon bir yıllık anlaştığını ancak bu teklifin daha sonra geri çekildiğini söyleyen Ramos, "İlk zamanlar Paris Saint-Germain'e adapte olmakta zorlandım. Real Madrid'de çok uzun yıllar geçirmiştim. İspanya'da her şey kontrolüm altındaydı; çocuklar, okullar, ev... Bu nedenle Paris gibi güzel bir şehre bile alışmak kolay olmadı." dedi.



"İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI"



PSG'ye transferinden önce takımda tanıdığı isimler olduğunu ve bunun işleri kolaylaştırdığını söyleyen tecrübeli savunma oyuncusu, "Örneğin Keylor Navas ile Real Madrid'de eşsiz ve harika bir ilişkimiz vardı. PSG'de tekrar bir araya gelmemiz, benim için birçok şeyi kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.





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