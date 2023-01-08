Sergio Oliveira: 'Sadece 3 puan aldık'

Sergio Oliveira, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.



Sergio yaptığı açıklamada, "Sadece 3 puan aldık. Önemli bir maçtı. Kulüp, taraftar herkes çok mutlu oldu. Daha iyi olan taraftık. Gurur duyuyoruz. 7 maç üst üste kazandık. Şampiyonluk yolunda böyle devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Derbiyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Portekizli oyuncu, "Yeni tedaviler denedik. Hep birlikte çalıştık sakatken. İyi bir şekilde çalıştık sakatlığım süresince. Galatasaray için 3 puan sadece. Mutluyuz, böyle bir derbiyi kazandığımız için." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ