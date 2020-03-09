Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz'a özel müdahale

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların genç sol beki Rıdvan Yılmaz ile özel olarak ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz'a özel müdahale
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09 Mart 2020 11:37
Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Kara Kartal'daki genç oyuncularda yakından ilgileniyor.

Sergen Yalçın'ın son olarak takımın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden oldukça memnun olduğu bildirildi.

1,74'lük oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Sergen hocanın, oyuncusuna, "İlerleyen yıllarda bu takımın yeni sol beki olabilirsin. Ancak fizik gücünü çalışarak geliştirmen gerekiyor" dediği öğrenildi.

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