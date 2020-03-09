Beşiktaş'ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, Kara Kartal'daki genç oyuncularda yakından ilgileniyor.
Sergen Yalçın'ın son olarak takımın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden oldukça memnun olduğu bildirildi.
1,74'lük oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Sergen hocanın, oyuncusuna, "İlerleyen yıllarda bu takımın yeni sol beki olabilirsin. Ancak fizik gücünü çalışarak geliştirmen gerekiyor" dediği öğrenildi.
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Sergen Yalçın'ın son olarak takımın 18 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden oldukça memnun olduğu bildirildi.
1,74'lük oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren Sergen hocanın, oyuncusuna, "İlerleyen yıllarda bu takımın yeni sol beki olabilirsin. Ancak fizik gücünü çalışarak geliştirmen gerekiyor" dediği öğrenildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın