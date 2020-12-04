Sergen Yalçın: 'Sözleşme için çok erken'

Şampiyonluk yolundaki iddialarının sorulması üzerine de Sergen Yalçın, "Şampiyonluğu konuşmak için çok erken, belki Şubat ya da Mart gibi konuşabiliriz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmaya odaklanıyoruz." dedi.



Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Teknik Direktörü, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça taşıdıkları maçın ardından yeni sözleşme imzalayacağı iddialarına yanıt verdi.Henüz bir gelişme olmadığını belirten genç teknik adam, "" ifadelerini kullandı.