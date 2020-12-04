Sergen Yalçın: "Sözleşme için çok erken"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sözleşme imzalayacağı iddiaları için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Sözleşme için çok erken'
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04 Aralık 2020 22:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça taşıdıkları maçın ardından yeni sözleşme imzalayacağı iddialarına yanıt verdi.

Henüz bir gelişme olmadığını belirten genç teknik adam, "Sözleşme konusunu konuşmak için çok erken, bunu sonraki döneme bırakalım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolundaki iddialarının sorulması üzerine de Sergen Yalçın, "Şampiyonluğu konuşmak için çok erken, belki Şubat ya da Mart gibi konuşabiliriz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmaya odaklanıyoruz." dedi.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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