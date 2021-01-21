Sergen Yalçın: 'Evet Hulk'u istiyoruz'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk hakkında konuştu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın "Hulk ile görüşüyoruz" açıklamalarını destekleyen Sergen Yalçın, "Hulk bizim düşündüğümüz bir futbolcu" dedi.
Bir forvet transferi yapmak istediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, "Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın "Hulk ile görüşüyoruz" açıklamalarını destekleyen Sergen Yalçın, "Hulk bizim düşündüğümüz bir futbolcu" dedi.
Bir forvet transferi yapmak istediklerini vurgulayan Sergen Yalçın, "Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.