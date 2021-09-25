Sergen Yalçın'dan Altay maçı sonrası sakatlık raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Altay'a 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



İSİM İSİM SON DURUMLARI AÇIKLADI



Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın "Altay ve Mustafa hocayı tebrik ederim. Oyunun tamamında çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Golden sonra farkı arttırabilecek pozisyonları yakaladık ama basit hatalarda futbol cezayı kesiyor. Neredeyse pozisyon vermediğimiz yarıda 2 gol yedik. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Bu sakatlıkların birçoğu salı ve cumartesi de devam edecek gibi gözüküyor. Pjanic de salı ve cumartesi olmaz, zannetmiyorum. Olduğu kadar. Rosier dönecek, Necip, Batshuayi dönebilir. Yapacak bir şey yok." dedi.



"GÖRDÜN MÜ NEDEN ÇIKARDIM?"



Basın toplantısında sakatlar hakkında konuşan Sergen Yalçın "Geçen Pjanic'i 65'te oyundan çıkardım, niye çıkardın dediler. Gördün mü niye çıkardığımız, demek ki dinlenmesi gerekiyormuş. Şampiyonlar Ligi zaten başka, o maçların hasarları 1-2 maç sonra çıkıyor, onun sıkıntısını da yaşıyoruz. Umut ediyorum ki, Ajax ve Sivas maçından sonraki arada tamamen toparlanıp girmek istiyoruz. Batshuayi döner, Larin döner, Rosier zaten cezalı, döner, belki bir de Necip dönebilir, bu kadar. Bugün Pjanic de sakatlandı, olmaz." açıklamasını yaptı.



"BUNU DA ATLATIRIZ, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Sezonun başında bu kadar arka arkaya oyuncuları oynattığınızda kolay değil. Sürekli aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Rotasyon yapıyoruz, vay öyle mi oynanır, vay böyle mi oynanır. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor. Aynı grupla bu maçları oynayamazsın, bütün takımı kullanman gerekiyor çünkü biz takımız, herkesi kullandığımız için takım diyorlar. Bunu da atlatırız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIN KENDİNE BAKMADIĞINA KATILMIYORUM"



Sergen Yalçın öte yandan "Sakatlık olsun, skorlar olsun, oyunlar olsun hep başka yerlere bağlıyoruz ama bu fazla maç oynamaktan da, zeminden de olabilir. Oyuncuların kendine bakmadığına katılmıyorum. Konuyla ilgili yorum yaparken, önce hakim olmanız gerekiyor. Bizde hiçbir konuya hakim olmadan çok yorum yapılıyor. Biliyormuş gibi konuşuluyor. Oyuncularımızın hepsi profesyonel. Bizde fazla sakatlık oldu, sezon başı, kısmet böyleymiş. Zor bir süreçten geçiyoruz, karşılaşmaya baktığımızda oyuncularımız iyi mücadele etti, kazanması gereken zaten bizdik." dedi.



"ARADAN SONRA UMARIM FULL KADRO..."



Basın toplantısında sonuçlar ve sakat isimlerin geleceği hakkında sözlerine devam eden Sergen Yalçın "Kaybedilen maçlardan sonra tabii ki bazı performanslardan memnun olmayacağız, bu çok normal ama oyuncularımı kimsenin önüne atamam. Bunlar bizde ve içeride konuşulması gereken şeyler. Dışarıya bu konularla ilgili fikirlerimi söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Bazı oyuncuların bireysel performansları bazen düşük oluyor, bunlar futbolun doğasında var. Uzun metrajlı bir ligde birçok problem yaşayabiliriz. Sadece çok zor bir süreçteyiz ve çok fazla problem yaşıyoruz, bir an evvel bu problemi çözmemiz, oyuncuları bir an evvel takıma döndürmemiz gerekiyor ama sezonun başı, daha çok zaman var, umarım ki bu aradan sonra tekrar Beşiktaş camiası full kadro olarak lige devam eder." açıklamasını yaptı.







