Sergen Yalçın: "Cenk Tosun karantinada"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın: 'Cenk Tosun karantinada'
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03 Şubat 2021 18:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeniden kadroya katılan Cenk Tosun için konuştu.

Cenk Tosun'un takıma katılmadığını söyleyen Yalçın, "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Herhalde evinde çalışmaları yapıyor. Gelsin konuşalım, henüz konuşamadık. Antrenman durumunu bilmiyoruz. Devamlı çalışıyorsa, bizle de başlar. Durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de başlayan Ljajic için de mesaj yollayan teknik adam, "Adem Ljajic'in durumu iyi. Kafadan başlatalım diye düşündük, artık oynaması lazım. Fizik olarak da iyi seviyeye geldi." dedi.


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