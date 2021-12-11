Sergen Yalçın: 'Beşiktaş'ı ayağa kaldırın'

Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı.



"BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRIN"



Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun, mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın daha sonra başkan ve yöneticilerin yanı sıra, futbolcular ve Ümraniye'deki personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı.







