Sergen Yalçın: 'Ben böyle bir şey söylemedim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:



"Oyunun ilk yarısı bizim kontrolümüzdeydi. 1-0'lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100'lük golü atamadık, bir tanesi de VAR'dan döndü."



"FİŞİ ÇEKMEK LAZIM"



"Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken atacaksın, 1-0 tehlikeli bir skor. 60'dan sonra takım çekildi. Biz böyle bir şey söylemedik. Koruma iç güdüsüyle, önceki maçların da psikolojisiyle baskı oldu."



"DAHA AKILLI, BECERİKLİ OLMAMIZ LAZIM"



"Bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha akıllı, daha becerikli olmamız lazım. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. İlk yarıda moral ve motivasyon iyiydi."



"BATSHUAYI 2-3 GOL ATABİLİRDİ"



"Michy Batshuayi 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR'dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı."



"RAHAT KAZANMAYI BEKLEDİK"



"İlk yarıdan sonra rahat kazanmayı bekledik. Bazen olmuyor. Daha fazla çalışacağız."



"SONRADAN GİRENLERİN KATKISI YOK"



"Bu sene maalasef oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların oyuna katkısı hiç olmuyor."



KEVIN N'KOUDOU'NUN DURUMU



"Eksikler var, olanlarla oynarız. Kevin N'Koudou'nun durumunu bilmiyorum."



"1-0 GARANTİ SKOR DEĞİL"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "İlk bölüm bizim istediğimiz gibi oldu. Golü bulduğumuz, golden sonra da 3-4 pozisyonu gole çeviremediğimiz bir ilk yarı oldu. Rahat bir maç olacak gibi görünürken 60. dakikadan sonra skoru koruma psikolojisine bürünen, geri çekilen bir oyun oynadık. Rakip üstümüze geldi. Talihsiz bir gol yedik. Bu tür goller olabiliyor. Rahat bir şekilde bitirmemiz gereken müsabakayı beraberlikle noktaladık. 1-0 hiçbir zaman garanti bir skor değildir. Biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"GHEZZAL BİRAZ YORULDU"



Rachid Ghezzal-Mehmet Topal değişikliğindeki planını anlatan Yalçın, "Ghezzal biraz yoruldu. Mehmet'i merkeze çekerek, Can'ı da sağa alarak o bölgeyi güçlü tutmaya çalıştık. Rakip o bölgeden geliyordu. Oyuna giren oyuncuların vereceği katkı bizim için çok önemli. Giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor. Bu sene sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların maalesef bir katkısı yok. Takımın gücünü, direncini arttırmaları gerekirken arkadaşlarına yardımcı olamıyorlar. Bu da oyununun gidişatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.



"BEN ANADOLU'DA BÖYLE DÜŞÜŞ YAŞAMADIM"



Düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Sezon başında bu durumda olacağımızı söyleselerdi kimse inanmazdı. Ben Anadolu'da da çalıştım ama bu kadar uzun süreli bir düşüş hiç yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, oyuncularımız maça iyi konsantre oluyorlar. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama ceza sahasında topu getirince içeri sokmak lazım. İnşallah düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyuncularımıza tekrar kazanma alışkanlığı kazandırmak için psikolojik ve oyunsal çalışmaları yapıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız." diye konuştu.



"CAN'IN AYAĞI ÇOK İYİ"



Yalçın, siyah-beyazlı takımın golünü atan Can Bozdoğan'ın performansı ile ilgili olarak ise "Can çok iyi oynadı. 20 yaşında olmasına rağmen katkı yapıyor ve sorumluluk alıyor. Ayağı iyi, koşu mesafesi yüksek. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.





