Sergen Picinciol: 'Galibiyeti kimse beklemiyordu'

Giresunspor'un savunma oyuncusu Sergen Picinciol, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Kısa bir açıklama yapan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleri şu şekilde;



"Bütün takım arkadaşlarımı ve hocalarımı tebrik ediyorum. Maça çok iyi hazırlandık. İlk hafta iyi bir oyunumuz vardı ama şanssız bir şekilde kaybettik. Ama orada kapattık. Taraftar ve oyun anlamında buradaki baskıyı iyi biliyorduk ve çok iyi çalıştık. Çok iyi durduk savunma anlamında. Kimse beklemiyordu ama biz kenetlenmiştik. Takım arkadaşlarımın bir kez daha ayağına sağlık."





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