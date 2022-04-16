Serdar Aziz: "Hocayı kıramadım"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, Göztepe galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Aziz: 'Hocayı kıramadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2022 22:46
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında ağları havalandıran Serdar Aziz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım." dedi.

Serdar Aziz, son olarak, "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." açıklamalarıyla röportajını tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ