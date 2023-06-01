Şenol Güneş'ten transfer telefonu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leicester City'den Daniel Amartey için milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü aradı ve 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili bilgi aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şenol Güneş'ten transfer telefonu!
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01 Haziran 2023 16:06
Son güncelleme 01 Haziran 2023 16:07
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten de sürpriz bir hamle geldi.

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve gündeminde Leicester City'den Daniel Amartey olan Beşiktaş için Şenol Güneş, Ada'ya telefon açtı.

Şenol Güneş, milli takımdan öğrencisi olan Çağlar Söyüncü ile telefonda görüşerek Leicester City'den takım arkadaşı Amartey ile ilgili bilgi aldı.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganal Amartey, Ada'da geride kalan sezonda 24 maçta forma giydi.

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