Şenol Güneş açıkladı: '2 maçta yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK karşılaşması öncesi açıklama yaptı.



Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı için konuşan deneyimli teknik adam, "Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. O zaman şehit vererek bugünlere geldik. Antep bugün çok güzel, modern bir şehir olmuş. Ülkemize hizmette bulunan kimseyi unutmayalım. Bugün bize düşen görev, ülkemize hizmette bulunmak. Gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmak olmalı" dedi.



Kamp dönemi ile ilgili konuşan Şenol Güneş, "Kampın olumlu-olumsuz tarafları var. Mevcut oyuncuların performans olarak yükseldiğini düşünüyorum. Oyun anlayışımıza anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.



Güneş, sakatlığı devam eden Romain Saiss için, "Saiss'ın sakatlığı devam ediyor. Perşembe-cuma dönüş yapabilir. Öyle umut ediyorum. Bu maç ve Adana Demirspor maçında olmayacak." diye konuştu.



Şenol Güneş son olarak Gaziantep FK maçına ilişkin, "Gaziantep iyi bir takım. İyi bir hocaları. Zor bir dönem iki taraf için de. Kritik bir maç oynayacağız. Umarım güzel maç olur. Biz her maçı kazanmak zorundayız bulunduğumuz yerden dolayı. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.





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