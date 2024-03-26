Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'den iddialara yanıt!

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, genç yıldızın A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle ilgili olarak son dönemde ortaya atılan iddialarla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Teber, "Yaşanan süreçte özellikle sosyal medya üzerinden; oyuncu - Milli Takım yetkilileri - menajer ilişkisi ile ilgili gerçek dışı yorum ve değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek izliyoruz. Temsilcisi olduğumuz oyuncumuza bu yönde herhangi bir telkin veya yönlendirme olmamıştır. Milli Takımlar hepimizin Milli Takımı olup bu tür asılsız ifade ve yakıştırmalar, Milli Takımımıza ve yöneticilerine haksız bir şekilde zarar vermekte olup menajer ilişkisi ile ilgili tüm yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önemlidir. Milli Takımlarımızı ve evlatlarımızı keyifle izleyelim, onlara başarılar dileyelim" dedi.
Teber, "Yaşanan süreçte özellikle sosyal medya üzerinden; oyuncu - Milli Takım yetkilileri - menajer ilişkisi ile ilgili gerçek dışı yorum ve değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek izliyoruz. Temsilcisi olduğumuz oyuncumuza bu yönde herhangi bir telkin veya yönlendirme olmamıştır. Milli Takımlar hepimizin Milli Takımı olup bu tür asılsız ifade ve yakıştırmalar, Milli Takımımıza ve yöneticilerine haksız bir şekilde zarar vermekte olup menajer ilişkisi ile ilgili tüm yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önemlidir. Milli Takımlarımızı ve evlatlarımızı keyifle izleyelim, onlara başarılar dileyelim" dedi.