Semih Kaya resmi imzayı attı, Süper Lig'e döndü!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
Semih Kaya resmi imzayı attı, Süper Lig'e döndü!
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29 Eylül 2020 18:22
Son olarak Sparta Prag forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncularından Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'a imza attı.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, sezona istediği başlangıcı yapamayan Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, Sparta Prag dışında Gaziantepspor ve Kartalspor formaları da giydi.

2017'de Sparta Prag'a transfer olan Semih, Çekya'da 33 maça çıktı ve 2 de gol attı.

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