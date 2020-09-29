Semih Kaya resmi imzayı attı, Süper Lig'e döndü!

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Son olarak Sparta Prag forması giyen'ın eski oyuncularından'a imza attı.Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, sezona istediği başlangıcı yapamayan Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, Sparta Prag dışında Gaziantepspor ve Kartalspor formaları da giydi.2017'de Sparta Prag'a transfer olan Semih, Çekya'da 33 maça çıktı ve 2 de gol attı.