İşte Seleznyov'un röportajı:

"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL SIRADIŞI DEĞİL"

"NORMAL SÜREDE MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"HOCA GELDİ, OYUNCULARI SIRALADI"

"AVRUPA'DA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ YOK"

"Senin Akhisarspor ile hedeflerin neler, Avrupa'da neler yapmayı hedefliyorsun?"

Akhisarspor'un Ukraynalı forveti Yevheny Seleznyov, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.- Buradaki bir savaş gibi. Başka bir ülke, başka bir rekabet ama yarım sezonda 2 kupa kazandığım için mutluyum. Böyle bir başarıyı kariyeriminin hiçbir döneminde yakalamamıştım.- Sıradışı bir gol değildi. Kontraatağa çıktı ve golü attım.- Sevinçlerimde sıradanlık yoktur. O an içimden öyle geldi ve öyle davrandım. Spontane gelişti.- Evet, sıkı bir maçtı. Birçok fırsat yakaladık. İkinci golü atabilirdik. Normal sürede kazanabilirdik. Fakat, atamadık. Galatasaray'a karşı oynadığımız unutmamak gerek. Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri. Penaltı atışlarında şansımız yaver gitti.- Kendime güveniyordum. Sezonun ilk maçında 120 dakika oynadıktan sonra yorgunluk oluyor, penaltı atmak kolay değil. Hoca bana gelip, antrenmanlarda hazırladığı penaltı listesini çıkardı ve oyuncuları sıraladı. Tanrıya şükürler olsun ki kazanan biz olduk.- Tahmin etmek çok güç. Muhtemelen, maçları oynadıkça önümüzü göreceğiz. Elbette, öncelikle ilk yarıyı bir bitirelim ve nerede olduğumuza bakalım.- Akhisar, ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Avrupa'da büyük bir hedefimiz yok. Motivasyonumuz daha çok ligde olacak. Asıl önceliğimiz Süper Lig. Sezon başından itibaren çok zor maçlarımız var. Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacağız.