Selçuk Şahin, 2008'deki Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini anlattı!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu.



AKILLARA 2008 GELDİ



Fenerbahçe, 2007/2008 Şampiyonlar Ligi sezonu 2. turunda Sevilla ile karşılaşmıştı. İlk maçı Fenerbahçe 3-2 kazanmış, rövanş maçında ise tarihi anlar yaşanmış ve temsilcimiz penaltılarla tur atlayarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini 5. dakikada Dani Alves, 9. dakikada Keita ve 41. dakikada Kanoute atmıştı. Fenerbahçe'nin gollerini 20 ve 79. dakikalarda Deivid atmıştı. Uzatmalarda gol sesi çıkmamış ve tur penaltılara gitmişti.



Fenerbahçe adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu penaltı atışını kaçırmıştı. Sevillya da ise Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan Demirel kurtarmıştı.



SELÇUK ŞAHİN EŞLEŞMEYİ ANLATTI



2003-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Selçuk Şahin, Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı saf dışı bırakarak çeyrek finale uzandıkları unutulmaz mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İŞTE SELÇUK ŞAHİN'İN SÖZLERİ..



"O dönemki kadrosunda, iyi geçen o dönemdeki maçlarda oynadım. O zamanlar çok daha güçlü bir Sevilla vardı. Şu an eski gücünde değiller ama yine de Fenerbahçe açısından çok kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Sivasspor'a ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Avrupa'da gönlümüz bütün Türk takımlarından yana. Trabzonspor'un elenmesine üzüldüm. Herkes için önemli maçlar."



"PES ETMEDİK, MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"



"Sevilla'yı İstanbul'da yenip oraya gitmiştik. Bizim gücümüzü gördüler tabii. Fenerbahçe'nin çok kolay lokma olmadığını anlamışlardı. Stadyumda taraftar olarak iyi bir atmosfer vardı. Maça çok iyi başlamışlardı, geriye düşmüştük. Pes etmedik. Sonuçta maçı ilk maçtaki skor olan 3-2'ye getirmiştik. Daha sonra penaltılarda devreye Volkan Demirel girmişti. Muhteşem bir gündü. İnşallah yine benzer şekilde turu geçen taraf yine Fenerbahçe olur. Başarılar."





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