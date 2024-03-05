Selahattin Baki ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü'nün şikayeti üzerine savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Selahattin Baki ifadeye çağrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 18:34
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Baki'nin yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Galatasaray Kulübü, Baki hakkında şikayette bulundu ve savcılık, Fenerbahçe yöneticisini ifadeye çağırdı.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, şu ifadeleri kullanmıştı;

"UTANMAZLAR!"

"Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle."

"ALÇALDILAR"

"Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır."



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery