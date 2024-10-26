Sebastian Kehl'den Nuri Şahin açıklaması!

Borussia Dortmund'da son iki maçta alınan yenilgilerin ardından gündem Nuri Şahin oldu.



36 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Borussia Dortmund, hafta arasında Real Madrid'e 2-0'dan 5-2'ye maç vermesinin ardından lige de mağlubiyetle döndü. Dortmund, ligde Augsburg'a 2-1 kaybetti ve bu sezon Bundesliga'daki 3. yenilgisini yaşadı.



Borussia Dortmund'un ligde 3. yenilgisini almasının ardından Alman ekibinde Nuri Şahin'in geleceği konusunda şüpheler arttı. Bu gelişmenin ardından kulüpten açıklama geldi.



KULÜPTEN AÇIKLAMA



Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada Nuri Şahin konusunda, "tam bir güven"leri olduğunu ve 36 yaşındaki teknik adamla ilgili şüpheleri olmadığını söyledi. Sebastian Kehl, Nuri Şahin konusunda, "Birlikte ilerliyoruz ve tamamen arkasındayız." sözlerini kullandı.



"Hepimizin sorumluluğu var" diyen Kehl, "Daha iyi bir iş çıkarmalıyız. İyi bir durumda değiliz. Bugün bölünmemize izin vermenin bir anlamı yok. Hepimiz Salı günü kupada bir sonraki tura yükselmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



NURİ ŞAHİN'İN PERFORMANSI



Nuri Şahin yönetiminde toplamda 12 maça çıkan Borussia Dortmund, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayan Dortmund, Bundesliga'da ise 13 puanla 7. sırada yer alıyor.



SIRADAKİ MAÇ WOLFSBURG



Borussia Dortmund, bir sonraki maçında 29 Ekim Salı günü Almanya Kupası'nda Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.



