Schumi'ye şantaja hapis cezası

Michael Schumacher'in eşi Corinna, Formula 1 efsanesinin sağlık sırlarıyla ilgili bir şantaj tehdidinin ardından üç kişinin mahkum edilmesinin ardından kamuoyuna nadiren açıklama yaptı.



Aralarında Schumacher'in eski koruması Markus Fritsche'nin de bulunduğu üç kişi, gizli fotoğraf, video ve tıbbi kayıtları içeren harici disklerin bir bilgisayardan çalınmasının ardından geçen hafta mahkum edildi. 53 yaşındaki Yılmaz Toztürkan ve 30 yaşındaki bilişim uzmanı oğlu Daniel Lins de olaya karışmış ancak Schumacher ailesine bir 'iş anlaşması' teklif ettiklerini iddia ederek şantajı reddetmişlerdi.



'KARANLIK AĞLARA YÜKLEME' TEHDİDİ



Yedi kez F1 şampiyonu olan Schumacher, 2013 yılında geçirdiği korkunç kayak kazasında beyninde ciddi hasar oluşmasından bu yana ortalıkta görünmüyor. Ailesi, Alman motor sporları ikonunun tıbbi durumunu gizli tutmak için yorulmak bilmeden çalıştı ve aradan geçen 12 yıl boyunca sadece küçük bilgi parçaları ortaya çıktı.



Almanya'da görülen şantaj davasında, 1.500'den fazla resim, video ve gizli kayıtların bir bilgisayardan indirilerek Fritsche'ye verildiği anlaşıldı. Fritsche'nin bunları Toztürkan'a verdiği, Toztürkan'ın da Schumacher ailesinin para ödememesi halinde bunları 'karanlık ağlara yükleyeceğini' söylediği iddia edildi.



SCHUMACHER AİLESİ DAHA FAZLA HAPİS İSTEDİ



Almanya'nın Wuppertal kentindeki savcılar, şu anda ilgisiz bir suçtan hapiste olan Toztürkan'a üç yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ancak Schumacher ailesi, 'büyük ihanet' olarak gördükleri bu olay için beş yıl istiyordu.



Oğlu Lins'in cezası altı ay ertelenirken, Fritsche'nin cezası da iki yıl ertelendi. Corinna ve ailesi verilen cezaları 'çok hafif' olarak nitelendirerek eleştirdi.



Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Bay F için çok hafif olduğunu düşündüğümüz cezaya itiraz ettik. Bana göre bu olayın arkasındaki beyin oydu. Beni hala en çok şok eden şey, güvenin büyük ölçüde ihlal edilmiş olmasıdır. Potansiyel taklitçileri caydıracak bir ceza almalıdır." denildi.



Schumacher'lerin avukatı Thilo Damm da cezaların çok hafif olduğunu söyledi ve kararı temyize götürmeyi planladıklarını doğruladı. Damm, "Mahkemenin söylediği her şeye katılmıyoruz. Elimizdeki tüm yasal imkânları kullanacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.



HARİCİ DİSK KAYIP: "TEHDİT OLASILIĞI VAR"



Damm ayrıca sanıkların evlerinin defalarca aranmasına rağmen hala kayıp olan bir sabit diskle ilgili endişelerini de dile getirdi. Damm, "Kayıp harici diskin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kristal bir kürem yok ama arka kapıdan başka bir tehdit olasılığı var." dedi.



MAHKEMEDE İTİRAF: "ÇOK ÜZGÜNÜM VE UTANIYORUM"



Baba ve oğul suçlamaların çoğunu itiraf etmiş, Toztürkan mahkemeye yaptıklarının 'çok, çok iğrenç' olduğunu söyledi. Toztürkan, "Bunu hapishanedeki ikinci gün anladım. Bunun hesabını vereceğim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Yaptıklarımın sorumluluğunu üstleneceğim." itirafında bulundu.



İtirafı sırasında Toztürkan, hassas dosyaları vermekle suçlanan Fritsche'den 'beş rakamlı bir meblağ' karşılığında iki sabit disk aldığını söyledi.



