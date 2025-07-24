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Saul Niguez, Flamengo'da

Flamengo, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez'i bedelsiz olarak transfer etti. İspanyol oyuncu, Brezilya ekibi ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

calendar 24 Temmuz 2025 00:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: flamengo.com.br
Saul Niguez, Flamengo'da
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Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.

Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

İspanyol oyuncu Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

İşte Flamengo, Saul'u böyle karşıladı;


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