Saul Niguez, Flamengo'da

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Brezilya temsilcilerinden Flamengo, Atletico Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusunu resmen açıkladı.Felipe Luis'in yönetimindeki Brezilya ekibi, Saul Niguez ile 3 yıllık kontrat imzaladı.İspanyol oyuncu Saul Niguez, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen ailevi sorunları sebep göstererek transferden son anda vazgeçmişti.İşte Flamengo, Saul'u böyle karşıladı;