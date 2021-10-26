Sarunas Jasikevicius: 'Bu takvim çılgınca'

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'yu son topta 76-74 yendikleri maçın ardından konuştu.



Çok fazla maç oynadıklarını söyleyen Litvanyalı hoca, "Bu takvim çılgınca, sadece maç maç maç. Oyuncularıma pek fazla bir şey söyleyemem. Perdeleri tam yapamadık ama son topta Niko sırtı dönük oyunları bire bir oynayabilecek kaliteye sahip. İşini de yaptı." ifadelerini kullandı.









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