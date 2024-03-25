Santos: 'Kupa için umut verdi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup ettikleri hazırlık maçında takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını görev verdiği tüm oyuncuların çok iyi oynadığını söyledi.
"KUPA İÇİN UMUT VERDİ"
Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Rakibimiz genç, koşan bir ekipti ancak onlardan hiç geri kalır yanımız yoktu. Bizim de gençlerimiz kusursuz oynadı. Tecrübeli isimler farklarını ortaya koydu. Beni en çok mutlu eden olay ise Aboubakar'ın form tutması. Attığı gol ve yer tutuşu ile eski günlerindeki gibi... Takıma çok büyük fayda sağlayacak. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, çok atletik. Bu galibiyet bana Türkiye Kupası hedefi için umut verdi, güvenimizi artırdı" dedi.
Portekizli teknik adam Ghezzal'ın sakatlığını tamamen atlattığını ve kendisine olan özgüvenini kazandığını sözlerine ekledi.
"KUPA İÇİN UMUT VERDİ"
Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Rakibimiz genç, koşan bir ekipti ancak onlardan hiç geri kalır yanımız yoktu. Bizim de gençlerimiz kusursuz oynadı. Tecrübeli isimler farklarını ortaya koydu. Beni en çok mutlu eden olay ise Aboubakar'ın form tutması. Attığı gol ve yer tutuşu ile eski günlerindeki gibi... Takıma çok büyük fayda sağlayacak. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, çok atletik. Bu galibiyet bana Türkiye Kupası hedefi için umut verdi, güvenimizi artırdı" dedi.
Portekizli teknik adam Ghezzal'ın sakatlığını tamamen atlattığını ve kendisine olan özgüvenini kazandığını sözlerine ekledi.
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