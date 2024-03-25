Santos: "Kupa için umut verdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Buducnost karşısında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ve galibiyetin Türkiye Kupası için umut verdiğini söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Santos: 'Kupa için umut verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 09:46
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, cumartesi günü Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup ettikleri hazırlık maçında takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını görev verdiği tüm oyuncuların çok iyi oynadığını söyledi.

"KUPA İÇİN UMUT VERDİ"

Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette "Rakibimiz genç, koşan bir ekipti ancak onlardan hiç geri kalır yanımız yoktu. Bizim de gençlerimiz kusursuz oynadı. Tecrübeli isimler farklarını ortaya koydu. Beni en çok mutlu eden olay ise Aboubakar'ın form tutması. Attığı gol ve yer tutuşu ile eski günlerindeki gibi... Takıma çok büyük fayda sağlayacak. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, çok atletik. Bu galibiyet bana Türkiye Kupası hedefi için umut verdi, güvenimizi artırdı" dedi.

Portekizli teknik adam Ghezzal'ın sakatlığını tamamen atlattığını ve kendisine olan özgüvenini kazandığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery