Şans, Levent Mercan'ın ayağına geldi!

Fenerbahçe'de hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmek için pes etmeyen Levent Mercan, Milli arada ayağına gelen şansı en iyi şekilde kullanmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şans, Levent Mercan'ın ayağına geldi!
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05 Eylül 2024 09:29
Fenerbahçe'nin genç sol beki Levent Mercan da ayağına gelen şansı iyi değerlendirmek istiyor.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki ilk transferi Karagümrük'ten gelen Levent Mercan olmuştu. Ancak geçmiş yıllarda Steven Caulker ve Ryan Kent'te yaşanan senaryonun bir benzeri tekrarlandı, Jose Mourinho, kendisinden önce alınan 23 yaşındaki oyuncuya doğru düzgün şans vermedi.

HOCASININ GÖZÜNE GİRMEK İSTİYOR

Buna rağmen hocasının gözüne girmek için pes etmeyen Levent Mercan Milli arada ayağına gelen şansı en iyi şekilde kullanmak istiyor.

ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Birçok futbolcunun ülkelerine gittiği bu dönemde Levent, idmanlarda kendisini göstermek için elinden geleni yapmaya kararlı.  

 

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