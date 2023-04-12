Şanlıurfa CHP milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi

CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Şanlıurfa CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Şanlıurfa Milletvekili adayları…İşte 2023 CHP Şanlıurfa milletvekili adayları isim listesi...1. Mahmut Tanal2. Müslüm Cengizhan Akalın3. Ahmet Tüysüz4. Abdullah Yeşil5. İbrahim Direk6. Süleyman Gök7. Ali Fethi Gürler8. Abdullah Direk9. Müslüm Şikak10. Adnan Tüysüz11. Abdulkadir Çetin28. dönem Şanlıurfa milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Şanlıurfa 14 milletvekili çıkaracak.Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.