  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    G.Saray yine şaşırtacak Stoper için Arjantinli...
  •  
    Terim'in istediği stoper elden kaçtı! Bonservis..
  •  
    Orman, "istemiyoruz" dedi ve sürpriz açıkladı
  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..

Samuel Eto'o'ya Süper Lig'den talip çıktı

Atiker Konyaspor'da son hazırlık maçı kadrosunda yer almadığı için kamptan ayrılan Samuel Eto'o'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Samuel Eto'o'ya Süper Lig'den talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2018 08:13
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor forvet bölgesi için Papiss Cisse ve Seydou Doumbia ile görüşmelerine devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar, bu isimlerden alınabilecek olumsuz yanıta karşı B planını da hazırladı.

Timsah, Cisse ve Doumbia transferleri gerçekleşmez rotasını Konyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Samuel Eto'o'ya çevirecek.

Öte yandan Bursaspor, geçen sezonu Sivas'ta geçiren orta saha oyuncusu Henri Saivet'le de anlaşma sağladı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için