Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon

Samsunspor, Fenerbahçe maçının 25. dakikasında penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon
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16 Mart 2025 21:18
Son güncelleme 16 Mart 2025 21:24
Samsunspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçın 25. dakikasında penaltı bekledi.

Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

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