Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin son 3 maçından 9 puan hedeflediklerini söyledi.



Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un çıkışını sürdürdüğünü belirtti.



Ligin son haftalarının çok kritik olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bu son 3 hafta alacağımız puanlar bizi çok önemli bir yere getirecek. Altaş Denizlispor maçında aldığımız galibiyet, oynadığımız oyun ve futbolcu gelişimi açısından çok önemliydi. Şimdi önümüzde 3 maç ve bunları da aynı hedef doğrultusunda oynamamız gerekiyor." dedi.



Her şeyin lehlerine döndüğü bir lig yaşadıklarını ifade eden Eroğlu, "Saha içi organizasyonlarımızın iyi olması bizi ligde yukarıya doğru taşıdı. Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç da bizim açımızdan çok değerli ve kazanmamız gerekiyor. Bu lig çok zor bir lig ve saha içinde mücadele etmeden kazanılmıyor. Biz de bunu başarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, ligde birinci sırada yer alan Eyüpspor'la aralarında on puan fark olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:



"Ama bizim de ne yapacağımız çok önemli. Kendi istikrarımızı sürdürerek kazanarak devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettiğimiz sürece 2 veya 3 hafta sonra her şey farklı bir boyut alabilir. Ama bizim önce kazanıp ondan sonraki sürece bakmamız gerekiyor. Geçen hafta biz kazandık ve rakipler puan kaybetti. Ben oyuncularıma, 'Biz kazanalım diğer rakiplerimizin ne yapacağı önemli değil' demiştim. Nitekim de öyle oldu, biz kazandık rakipler puan kaybı yaşadı. Son 3 maçtan da 9 puanla ayrılmak istiyoruz. Dokuz puan alırsak ilk yarı bittiğinde puan sıralamasında bizi çok iyi yerde tutacaktır."



Rakipleri küçümsemediklerini söyleyen Eroğlu, "Yeni Malatyaspor belki 17. sırada olabilir ama son haftalarda çıkış yakaladı. Özellikle topladıkları 7-8 puanı deplasmanda aldılar. Rakibimizi her zaman ciddiye almak zorundayız. Bizim oynayacağımız futbol, rakip zirvede de olsa aşağıda da olsa Samsunspor gibi oynamak durumundayız. Bu maça da böyle hazırlanıyoruz. Hedefe giderken de her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Eroğlu taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Tribünlere az seyirci yakışmıyor. Taraftarlarımızın stadyumu doldurmaları ve sahada sevinirken bize katılmaları, orada oluşturacağımız ambiyans şampiyonluğa giderken oyunculara büyük destek olacak. Bundan sonraki iç saha maçlarımızda taraftarlarımızı mutlaka tribünde görmek istiyoruz. Bu haftalarda özellikle taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve Yeni Malatyaspor maçında da onların tribünleri doldurmalarını bekliyoruz." diye konuştu.





