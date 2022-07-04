Samsunspor, Ahmet Sagat ile anlaştı

Samsunspor, yeni sezon öncesi önemli bir transfere hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, geçen sezon 1. Lig'de gol kralı olan Ahmet Sagat ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Ahmet Sagat ile anlaştı
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04 Temmuz 2022 22:02
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, santrfor Ahmet Sagat ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Menemenspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmet Sagat ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Menemenspor formasıyla geçen sezon 17 gole ulaşan Ahmet Sagat, takımı lige veda etmesine rağmen ligin en golcü ismi olmuştu.

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