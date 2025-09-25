Samsun'da suça sürüklenen çocuklara floor curling eğitimi veriliyor

Samsun'da suça sürüklenençocuklara curling sporunun alt branşı olan floor curlingle ilgili eğitim veriliyor.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, suça sürüklenençocukların alternatif sporlara yönlendirilmesi için program yürütülüyor.Bu kapsamda, Samsun'da suça sürüklenen 10 çocuğa İlkadım Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli antrenörler eşliğinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda oluşturulan alanda floor curling eğitimi veriliyor.Curling sporunun alt branşı olan floor curling, buzlu veya düz olan kapalı bir alanda oynanabiliyor. Oyunda, oyuncuların küçük bir disk veya taşı hedefe doğru iterken yönünü kontrol etmeleri gerekiyor.İlkadım Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Dalı Eğitim Koordinatörü Celalettin Kapcak, AA muhabirine Samsun Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 4 yıldır çalışma sürdürdüklerini söyledi.Denetimli serbestlik kapsamındaki bireyleri ilgi, istek ve kabiliyetleri doğrultusunda spora yönlendirdiklerini belirten Kapcak, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden il müdürlüğümüze yönlendirilen gençleri spora ve gençlik faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Bu sene 16 gencimizi farklı branşlara, 12 gencimizi de Bakanlığımız tarafından koordine edilen kamplara gönderdik." dedi.Her yıl farklı branşlarda spor eğitimi verdiklerini dile getiren Kapcak, bu yıl da çocuklara floor curling eğitimiverdiklerini kaydetti."Floor curling, curlingin alt branşı oluyor. Aslında hedefimiz 2026 yılındaki curling turnuvasına hazırlık yapmak. Tabii ki özel bir grup. Onun için çok hassas davranıyoruz. Denetimli serbestlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün psikologları var. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarla koordinasyonumuz son derece iyi. Gençleri branşlara yönlendirip takiplerini yapıyoruz. Amacımız, gençlerin suça sürüklenmelerini spor yoluyla önlemek."Kapcak, bu alanda Samsun'un güzel bir ivme kazandığını vurgulayarak, "Gençlerimiz branşlarda derece alıp geldikleri, bizleri ziyaret ettikleri zaman biz de mutlu oluyoruz. 2026 yılı içinde curlingde, buz sporlarında denetimli serbestlik bireylerinden bir takım kurma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.