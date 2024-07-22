Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur ön eleme maçlarının heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu turda sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur heyecanı
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22 Temmuz 2024 12:42
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında salı günü 2. eleme turu ilk maçları heyecanı başlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında salı günü İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları, 23-24, rövanşları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları şu şekilde:

Salı:

18.00 Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

18.30 Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

20.00 APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova)

20.00 Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları)

20.30 FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

21.00 Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

21.30 Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

24 Temmuz Çarşamba:

20.30 PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

21.00 Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

21.15 NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

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