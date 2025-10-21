21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-088'
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-188'
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Ziraat Bankkart!

Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

calendar 21 Ekim 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu. Ziraat Bankkart, bu şampiyonlukla birlikte kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Salon:Malatya Orduzu Hakemler: Ozan Sarıkaya, Furkan Salduz

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Clevenot, Nimir, Fornal, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe Medicana: Adis Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Chinenyeze, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Galvez, Halit Kurtuluş)

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)

