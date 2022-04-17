Sampdoria'nın gözü Cicaldau'da

Galatasaray'da geleceği merak edilen Alexandru Cicaldau için Sampdoria kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sampdoria'nın gözü Cicaldau'da
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17 Nisan 2022 10:14
İtalyan kulübü Sampdoria, Alexandru Cicaldau transferi için artık Galatasaray'daki seçimin sona ermesini bekliyor.

Hemen her gün İtalya medyasında Rumen yıldız Cicaldau ile ilgili transfer haberleri çıkarken, Serie A temsilcisi Sampdoria'nın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bu operasyonu sezon bitmeden tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.

Olası bir Cicaldau transferinin, yeni yönetimin işini finansal açıdan bir hayli kolaylaştıracağı düşünülüyor.

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