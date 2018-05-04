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Samet Aybaba: "Maçı kazanabilirdik"

Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com ve DHA
Samet Aybaba: 'Maçı kazanabilirdik'
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04 Mayıs 2018 23:24
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyleyen Aybaba, "Oyuna iyi başlayamadık. Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti. Takımımızdan önemli oyuncular var. Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı"  dedi.
 "Gole sevinmediğiniz yönünde iddialar var." sorusunu yanıtlayan Samet Aybaba, "Bir futbol adamına böyle bir şey sormayın. İyi yaptığımız şeye seviniriz, kötüye üzülürüz. Böyle şey mi olur? Bin tane şey düşünüyoruz, bu söylediğinizi düşünmüyoruz." dedi.

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