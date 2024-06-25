Samardzic'ten Türkiye kararı!

Udinese forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Samardzic'ten Türkiye kararı!
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25 Haziran 2024 15:43
Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Lazar Samardzic için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İTALYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Udinese forması giyen Samardzic, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin de Sırp orta saha için istenen bonservis bedelini çok yüksek bulduğu ve transferin şu an için belirsiz olduğu kaydedildi.

UDINESE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basını daha önce Udinese'nin 22 yaşındaki futbolcusu için 25 milyon euro bonservis bedelini istediğini yazmıştı.

İTALYA'DAN LAZIO İSTİYOR

İtalya'dan Lazio'nun ilgilendiği Samrdzic'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Sırp futbolcu, geçen sezon 34 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

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