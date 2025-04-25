Salzburg Teknik Direktörü Beichler: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Salzburg U19 takımı teknik direktörü Daniel Beichler, Trabzonspor U19'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Salzburg teknik direktörü Daniel Beichler ise 90 dakika süresince rakiplerinden daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "2 şutta 2 gol yedik. Hayal kırıklığına neden olan bir sonuç. Gelecek adına konuşmanın mantığı yok, şu anda maç sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.



Final karşılaşmasında Trabzonspor'a başarılarını ileten Beichler, "Diğer kulüpleri ve güçlerini tam olarak bilmiyorum. Türk futbolu adına büyük bir galibiyet ve büyük bir adım. Finalde Trabzonspor'a en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.















