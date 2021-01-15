Salih Uçan sürprizi! Galatasaray derken Beşiktaş!

Alanyaspor ile yol ayrımında olan ismi Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın orta sahaya yapılmasını istediği takviyelerden birinin, Salih Uçan olduğu ifade edildi.Başarılı teknik adam, hem Josef de Souza hem de Mensah'a yardımcı olacak Atiba'yı yedekleyeceği için Salih'te ısrar ediyor.Salih Uçan ile Galatasaray'da yakından ilgilenirken, yönetimin Alanyaspor ile olan iyi ikili ilişkilerini kullanarak bu transferde öne geçmesi bekleniyor.