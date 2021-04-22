Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Alanyaspor 3-2 kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 18. ve 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ile 45+1. dakikada Caulker'gen geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 6. ve 41. dakikalarda golcü oyuncu Muhammet Demir attı. Öte yandan cezasını tamamlayarak takımın başına geçen Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve bir kez daha cezalı duruma düştü.Alanyaspor'da Salih Uçan, takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak yıldızlaştı.Bu sonucun ardından Alanyaspor son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 55 puanla 5. sıraya yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 51 puanla 7. basamakta kaldı.Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacakken, Gaziantep FK ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-122. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı: 1-245+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.Maçın bitimine 2 dakika kala Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, gördüğü sarı kartın ardından 4. hakeme itirazlarını sürdürünce hakem Suat Arslanboğa, Portekizli teknik adamı ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderdi.Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.Bahçeşehir OkullarıSuat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşMarafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Vetrih (Dk. 81 Furkan Soyalp), Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), DickoDk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 ve 53 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 16 Mirallas (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas, Dk. 88 Caulker, Dk. 90+5 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)