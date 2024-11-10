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Salah rekora yaklaşıyor!

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Premier Lig'de 35 maçta gol ve asist üretti. Bu anlamda rekor 36 maç ile Wayne Rooney'a ait.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Salah rekora yaklaşıyor!
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10 Kasım 2024 16:19
Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, 2-0 kazanılan Aston Villa maçında bir gol ve bir asist üretti.

Mısırlı yıldız, bu istatistikleriyle Premier Lig'de gol ve asist ürettiği maç sayısını 35'e yükseltti.

Bu anlamda rekor Manchester United ve Everton'ın eski yıldızı Wayne Rooney'e ait. Rooney, Premier Lig'de 36 maçta gol ve asist üretmeyi başarmıştı.

Salah, iki maçta daha gol ve asist üretmesi halinde Premier Lig'de bu rekorun yeni sahibi olacak.

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