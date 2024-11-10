Salah rekora yaklaşıyor!

Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, 2-0 kazanılan Aston Villa maçında bir gol ve bir asist üretti.



Mısırlı yıldız, bu istatistikleriyle Premier Lig'de gol ve asist ürettiği maç sayısını 35'e yükseltti.



Bu anlamda rekor Manchester United ve Everton'ın eski yıldızı Wayne Rooney'e ait. Rooney, Premier Lig'de 36 maçta gol ve asist üretmeyi başarmıştı.



Salah, iki maçta daha gol ve asist üretmesi halinde Premier Lig'de bu rekorun yeni sahibi olacak.





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