Sakaryaspor, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor'da hazırlıkları sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sakaryaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2022 19:44
Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman, çift kale yapılan maçın ardından sona erdi.

İdmanda, sakatlıkları bulunan Oğuz Kocabal, Deni Milosevic ve Artem Kravets yer almadı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ