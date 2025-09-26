Sakaryaspor'dan Caner Erkin ve Burak Altıparmak kararı

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak için karar çıktı.Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a 4-1 mağlup olurken, yeşil siyahlı takımın kaptanı Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.Konuyla ilgili olarak bir toplantı gerçekleştiren Sakaryaspor Yönetim Kurulu, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şöyle: